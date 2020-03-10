Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

British Steel официально отошла китайцам

10.03.20 13:03
печать
размер текста:

Вчера китайская компания Jingye Group завершила поглощение British Steel.

Jingye Group заявила, что этот шаг спасет более 3000 рабочих мест в Сканторпе и Тиссайде и модернизирует металлургический завод в городах.

Как сообщается, фирма предложила купить компанию за 50 млн фунтов после ее краха и в прошлом году была передана под контроль Службы несостоятельности Великобритании.

На момент краха British Steel работало около 5000 человек, и она является вторым по величине производителем стали в стране.

Jingye Group, которая также производит сталь, пообещала в ближайшие 10 лет инвестировать около 1,2 млрд фунтов в модернизацию своих заводов и оборудования.

Генеральный директор Jingye, Ли Хьюминг, сказал: "Это был нелегкий путь с тех пор, как мы впервые объявили о своих намерениях в ноябре".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:15
Оснований для ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет – Минздрав
14:07
Детенизация даст возможность увеличить инвестиции в ломопереработку
13:55
В РФ ждут восстановления цен на нефть через несколько месяцев
13:25
НБУ обвалил гривну на 40 коп.
13:17
Повышение экспортной пошлины позволило обеспечить металлургов ломом
13:10
Товарооборот агропродукции Украины и ЕС превысил 10 млрд долл.
12:45
ДТЭК проложил Wi-Fi в шахте на глубине 500 метров
12:31
Fitch прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 3,5%
12:18
Качка рассказал о влиянии коронавируса на производство
12:02
Для поддержания курса Нацбанк продал за полчаса 150 млн долл
11:50
Антимонопольный комитет ждет снижения цен на бензин
11:44
С начала года акции Ferrexpo в Лондоне подешевели на 22,3%
11:30
Трамп пообещал уменьшить налоги из-за коронавируса
11:15
Швейцарский металлотрейдер хочет построить завод в Индии
11:00
Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины обвалились
10:58
В обменках резко вырос курс доллара и евро
10:45
Мировое производство никеля в текущем году сократится
10:35
Goldman Sachs ожидает падения нефтяных цен до 30 долл/барр
10:20
Nucor и JFE Steel запускают предприятие в Мексике
10:00
Метзаводы и ГОКИ сохраняют уровень зарплат
06.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!