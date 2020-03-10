British Steel официально отошла китайцам Вчера китайская компания Jingye Group завершила поглощение British Steel.



Jingye Group заявила, что этот шаг спасет более 3000 рабочих мест в Сканторпе и Тиссайде и модернизирует металлургический завод в городах.



Как сообщается, фирма предложила купить компанию за 50 млн фунтов после ее краха и в прошлом году была передана под контроль Службы несостоятельности Великобритании.



На момент краха British Steel работало около 5000 человек, и она является вторым по величине производителем стали в стране.



Jingye Group, которая также производит сталь, пообещала в ближайшие 10 лет инвестировать около 1,2 млрд фунтов в модернизацию своих заводов и оборудования.



Генеральный директор Jingye, Ли Хьюминг, сказал: "Это был нелегкий путь с тех пор, как мы впервые объявили о своих намерениях в ноябре".



МинПром



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