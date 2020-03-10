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Китай нарастил выпуск алюминия, но сократил производство алюминиевой продукции

10.03.20 17:10 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в феврале 2020 г. в Китае было произведено 2,87 млн т первичного алюминия, что на 6,9% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года, пишет Металлоснабжение и сбыт.  Всего за два месяца объем выплавки составил 5,94 млн т. Это на 5,1% больше, чем в январе-феврале 2019 г.

Эпидемия коронавируса в феврале оказала лишь минимальное воздействие на китайскую алюминиевую отрасль. Однако, как отмечает SMM, ряд предприятий собираются перенести на более ранний срок плановые ремонты. Ввод в эксплуатацию строящихся мощностей может быть, наоборот, отодвинут на поздние периоды.

В отличие от алюминиевых заводов, предприятия, выпускающие готовую продукцию из этого металла, уменьшили загрузку мощностей. Это привело к увеличению складских запасов алюминия в слитках до 1,49 млн т к 5 марта, что в 2,5 раза превышает уровень конца 2019 г.

Из-за простоев китайские компании сократили экспорт алюминиевой продукции. За первые два месяца 2020 г. объем внешних поставок необработанного алюминия и готовой продукции из этого металла упал на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 669 тыс. т. Правда, здесь надо учитывать и эффект базы, так как продажи в январе 2019 г. были рекордными почти за 20 лет (496,7 тыс. т).

Более 90% китайского экспорта алюминия приходится не на слитки, а на листовой алюминий, экструдированные профили, фольгу, проволоку и кабели.

Производство металлургического глинозема в Китае составило в феврале 2020 г. 5,17 млн т или 178 тыс. т в сутки. Это на 8,2% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. По оценкам SMM, из-за коронавируса и карантинных мероприятий из строя были выведены мощности по выпуску 4,65 млн. т глинозема в год или почти 6,9%.

При этом на март SMM прогнозирует уменьшение среднесуточного производства до 172 тыс. т, так как ряд заводов в провинции Шаньси и Хэнань продолжают простаивать либо работать с неполной загрузкой.

МинПром

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