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Fitch прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 3,5%

10.03.20 12:31 , УНИАН
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста экономики Украины в 2020 году до 3,5% с 3,2% в 2019 году.

Как сообщается на сайте агентства, в 2021 году рост экономики ускорится до 3,8% при поддержке частного потребления и инвестиций. При этом перспективы роста и инвестиций зависят от своевременного проведения реформ в сфере обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, работы таможенной и налоговой служб.

Отмечается, что открытие рынка земли будет позитивным фактором для экономического роста в ближайшем будущем за счет роста потребления в результате продажи земли и ожидаемого увеличения спроса на кредиты для сельскохозяйственного сектора. В то же время в Fitch отметили риски замедления роста для развивающихся рынков из-за неопределенности влияния эпидемии коронавируса COVID-19 на глобальный рост и мировые цены на сырье.

Также сообщается, что инфляция в Украине составит 4,6% в 2020 и 5,3% в 2021 году.

МинПром


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