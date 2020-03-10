Качка рассказал о влиянии коронавируса на производство Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.



"Новая реальность логистики. Нас ожидает перенесение производства на внутренний рынок (правительство будет его защищать по полной программе) или на рынки, ближе к центрам производства (Украина для ЕС)", – написал Качка в Facebook во вторник.



При этом он уточнил, что это долгосрочные прогнозы. А пока что в условиях ограничения путешествий будет развиваться электронная коммерция, полагает торгпред.



"В классической промышленности будет игра на нервах: правительства будут защищать производителей, удешевлять сырье, бороться за рынки сбыта. Интенсивность использования всех мер торговой политики только удвоится", – указал Качка.



По мнению торгпреда, спрос на агропродукцию может возрасти в условиях глобальных карантинов, в целом он менее эластичен, нежели спрос на технику.



"В общем, роль продовольственной безопасности будет расти. Украина является важным субъектом глобальной продовольственной безопасности", – отметил он.



"Четвертый квартал прошлого года научил: слишком дорогая гривня убивает экспорт. Все крупные торговые страны уже играют в валютные поддавки, наперегонки удешевляя свою валюту. Это жестоко по отношению к гражданам, но спасает экономику. Нам нельзя допустить относительного удорожания гривни (хотя сегодня это и звучит смешно)", – считает торгпред.



МинПром

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