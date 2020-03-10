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Антимонопольный комитет ждет снижения цен на бензин

10.03.20 11:50 , АМКУ
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С учетом обрушения цен на нефть Антимонопольный комитет Украины намерен мониторить цены на украинских АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, "вчера цены на нефть подверглись сильнейшему обвалу с 1991 года - на 30%. Понятно, что ожидать такого же стремительного падения цен на АЗС не приходится... Однако практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место. И не только в Украине – самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями".

Поэтому Антимонопольный комитет Украины принял решение внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. По словам его представителей, уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

МинПром

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