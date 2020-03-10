С начала года акции Ferrexpo в Лондоне подешевели на 22,3% Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) после падения в последнюю неделю февраля на 12,6%, со 2 по 6 марта снизились на 6,4%, или на 0,086 фунта стерлингов за акцию до 1,2495 фунта стерлингов/акция. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.



Согласно им, 2 марта акции компании котировались на уровне 1,335 фунта стерлингов, 3 марта они повысились до 1,357 фунта стерлингов, после чего котировки акций пошли на снижение и 4 марта снизились до 1,344 фунта стерлингов, 5 марта - до 1,2855 фунта стерлингов, 6 марта - до 1,2495 фунта стерлингов.



Сделки совершались на протяжении недели.



С начала года котировки акций компании снизились на 22,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).



В конце октября 2019 года мажоритарный собственник Ferrexpo Константин Жеваго временно покинул должность гендиректора, при этом совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора компании Криса Мэве.



В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.



МинПром



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