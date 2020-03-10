Трамп пообещал уменьшить налоги из-за коронавируса Власти США готовят пакет мероприятий для борьбы с влиянием последствий распространения коронавируса COVID-19 на экономику страны. В частности, президент Дональд Трамп пообещал снижение налогов. Об этом он заявил на брифинге.



"Мы завтра увидимся с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения", - сказал Д.Трамп.



Кроме того, администрация США намерена предложить отмену наказания для компаний за вынужденное нарушение почасовой оплаты труда в связи с закрытием предприятий на карантин.



После встречи с Конгрессом глава Белого дома намерен провести пресс-конференцию и представить дальнейшие экономические шаги в подробностях.



А вчера, 9 марта, Д.Трамп положительно оценил падение мировых цен на нефть. "Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в своем Твиттере.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



