Трамп пообещал уменьшить налоги из-за коронавируса

Власти США готовят пакет мероприятий для борьбы с влиянием последствий распространения коронавируса COVID-19 на экономику страны. В частности, президент Дональд Трамп пообещал снижение налогов. Об этом он заявил на брифинге.
"Мы завтра увидимся с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения", - сказал Д.Трамп.
Кроме того, администрация США намерена предложить отмену наказания для компаний за вынужденное нарушение почасовой оплаты труда в связи с закрытием предприятий на карантин.
После встречи с Конгрессом глава Белого дома намерен провести пресс-конференцию и представить дальнейшие экономические шаги в подробностях.
А вчера, 9 марта, Д.Трамп положительно оценил падение мировых цен на нефть. "Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в своем Твиттере.