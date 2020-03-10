Швейцарский металлотрейдер хочет построить завод в Индии Зарегистрированная в Швейцарии металлотрейдеская компания IMR Metallurgical Resources, также занимающаяся добычей железной руды, угля и золота в Индии и ряде других стран, предложила администрации индийского штата Андхра Прадеш проект строительства металлургического комбината мощностью до 10 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в 120 млрд рупий (1,7 млрд долл.).



Завод предлагается построить в районе г. Кадапа. Недавно администрация штата Андхра Прадеш заявила, что рассматривает аналогичный проект с участием корейской компании Hyundai Steel.



Власти штата заявляют, что готовы поддержать и инициативу IMR, которая в начале 2019 г. заявляла, что заинтересована в приобретении какого-либо проблемного металлургического предприятия на восточном побережье Индии. По крайней мере, администрация обещает предоставить базовую инфраструктуру и портовые мощности для обеих проектов, если они будут реализованы.



МинПром



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