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Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины обвалились

10.03.20 11:00 , Интерфакс-Украина
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Паника на мировых рынках из-за распространения эпидемии коронавируса в мире и обвала цен на нефть привели к очередному резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: за "черный понедельник" 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.), пишет "Интерфакс-Украина".

По итогам понедельника ВВП-варранты стоили около 81,8% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, в 2021-м – 5,7%, в 2022-м – 6%, в 2023-м – 6,9% и в 2025-м – 7,3% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах – 7,7-7,9%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – 8,3%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6 п.п.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.

МинПром

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