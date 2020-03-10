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Goldman Sachs ожидает падения нефтяных цен до 30 долл/барр

10.03.20 10:35 , Интерфакс-Украина
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Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть марки Brent до 30 долл. за баррель во втором и третьем кварталах текущего года с ранее ожидавшихся 47 долл. и 53 долл. за баррель на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.

Прогноз цены WTI на второй квартал был понижен до 29 долл. с 42,5 долл. за баррель, на третий квартал - до 28 долл. с 48,5 долл. за баррель.

"Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса", - отмечают аналитики.

В то же время, Goldman Sachs ожидает более быстрого восстановления равновесия на рынке нефти в связи с тем, что производители сланцевой нефти и компании с высокой стоимостью добычи еще до падения нефтяных цен сталкивались с ростом стоимости капитала из-за низкой доходности акций.

Аналитики полагают, что производство сланцевой нефти сократится на 75 тыс. б/с в июле-сентябре и на 250 тыс. б/с в октябре-декабре по сравнению с предыдущим кварталом. При этом они прогнозируют дефицит на мировом нефтяном рынке начиная с четвертого квартала текущего года.

Прогноз цены Brent на четвертый квартал составляет 40 долл. за баррель против ранее ожидавшихся 59 долл. за баррель, WTI – 37 долл. против 54,5 долл. за баррель.

В 2021 году нефть Brent продолжит дорожать с 45 долл. за баррель в первом квартале до 60 долл. за баррель в четвертом квартале, цена WTI вырастет соответственно с 41 долл. до 56 долл., ожидают эксперты.

Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+ не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы, а принятие любых ответных мер возможно только при еще большем падении цен. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+ было "несбалансированным и экономически необоснованным".

МинПром

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