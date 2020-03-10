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Фондовые рынки пережили черный понедельник - рекордное падение с 2008 года

10.03.20 18:04 , Экономическая правда
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По результатам торгов понедельника, 9 марта, мировые фондовые индексы рекордно обвалились. После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.

Первыми отреагировали азиатские биржи. 9 марта Nikkei 225 - один из главных фондовых индексов Японии - потерял 5%.

Важнейший индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в начале торгов упал почти на 9%, до 6000 пунктов, но впоследствии немного восстановился - падение составило 7%. Торги были хуже на бирже со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

Немецкий DAX потерял 8%. Фондовый индекс Италии упал сильнее других в Европе - на 12%.

Американские фондовые рынки тоже открылись обвалом: в первые минуты торгов индекс S&P 500 снизился на 6,9%, Dow Jones - на 7%. Из-за такого резкого падения впервые после финансового кризиса 2008 года торги на 15 минут было приостановлено.

По итогам торгового дня в США американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта - 7,79%. Это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, потерял 225,81 пункта - 7,60%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта - 7,92%. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США.

Индексы мировых фондовых рынков пошли вниз вслед за сильнейшим обвалом цен на нефть после провала переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавирус.

МинПром

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