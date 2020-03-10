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Мировое производство никеля в текущем году сократится

10.03.20 10:45 , Металлоснабжение и сбыт
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По оценкам компании Fitch Solutions, мировое производство никеля в текущем году сократится по сравнению с прошлым годом из-за введения с 1 января 2020 г. моратория на экспорт никелевой руды из Индонезии.

Как считают аналитики Fitch, расширение мощностей по выпуску чернового ферроникеля и другой никельсодержащей продукции в Индонезии будет не настолько стремительным, чтобы компенсировать падение спроса на руду из-за прекращения экспорта. По их прогнозам, в текущем году глобальная добыча никелевой руды уменьшится на 15,4% по сравнению с 2019 г.

В будущем дефицит этого сырья сократится благодаря расширению добычи на Филиппинах. В 2016-2018 гг. производство этого сырья в стране падало, в среднем, на 12% в год из-за экологических запретов и истощения запасов действующих месторождений. Но Fitch предсказывает, что в 2020 г. отрасль вернется к росту благодаря выдаче новых лицензий на добычу полезных ископаемых.

Согласно прогнозу компании в 2020-2029 гг. производство никеля на Филиппинах, включая металл, содержащийся в руде, будет увеличиваться, в среднем, на 5,1% в год — быстрее, чем у других крупных поставщиков.

Для Австралии Fitch прогнозирует расширение производства никелевой продукции, в среднем, на 2,1% в год в ближайшее десятилетие, а для России — на 1,8% в год. Вследствие этого доля России на мировом рынке сократится к 2029 г. до 8,9% по сравнению с ожидаемыми 10,4% в 2020 г.

Темпы роста производства рафинированного никеля, по оценкам Fitch, в 2020-2029 гг. снизятся до 1,7% в год по сравнению с 6,7% в предыдущее десятилетие. В 2029 г. в мире будет получено 2,8 млн т металла против 2,1 млн т в текущем году. Однако при этом опережающими темпами будет расти выпуск сульфата никеля для литийионных аккумуляторов.

МинПром

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