В Китае снизились цены на сталь и руду Рабочая неделя в Китае началась с падения биржевых цен на сталь и железную руду, которые "просели" в ответ на резкое падение цен на нефть. Майские фьючерсы на железную руду подешевели на 2,7% до 640 юаней (примерно 92 доллара) за тонну, максимально снижаясь на 5% утром. Стальные фьючерсы дешевели на около 2%, но потом скорректировались, упав для арматуры на 0,3% до 3 439 иен за тонну, а для горячекатаного рулона (HRC) - на 0,12% до 3 466 иен.



По словам трейдеров, реакция на рынках стали была в большей степени обусловлена ​​настроениями, нежели физическими базисами. Вспышка коронавируса задержала рост весеннего строительного сезона в Китае до середины марта или апреля, но не заблокировала эти процессы.



Запасы стали в Китае начнут падать через две недели, а еще через две-три недели должны нормализоваться к середине апреля. Спотовые продажи для HRC и арматуры сегодня продлили более высокие объемы прошлой недели, отражая приближающуюся норму спроса на сталь.



Экономика Китая может выиграть от более низких затрат на энергию, поскольку она является чистым импортером нефти, но падающие цены на нефть ослабляют доллар США, что может снизить конкурентоспособность Китая на экспортных рынках.



"Внутренние цены на сталь в Китае обычно не очень сильно реагируют на колебания цен на нефть и другие крупные сырьевые товары. Но с падением доллара США экспорт стали, вероятно, окажет негативное влияние", - сказал экспортер из северного Китая.



Более слабые мировые рынки нефти определенно повлияют на спрос на китайскую промышленную продукцию: "Но мы не уверены, в какой степени это повлияет на внутренний рынок стали и вызовет ли это глобальные системные риски?" сказал торговец сталью из восточного Китая. "Все наши прежние расчеты будут бесполезны. Мы остаемся осторожными и в стороне".



По мнению аналитика одной из восточно-китайских торговых компаний, сталелитейная отрасль Китая находится на разных этапах кризиса. Аналитик отметил, что сталелитейный сектор Китая прошел стадию паники, но заграничная реакция только вступает в фазу паники, угрожая вернуть сталь в режим паники, сказал аналитик.



"Мы наблюдаем колебания рынка стали" в периоды нестабильности, прежде чем стабилизироваться в апреле после раунда глобальных политических шагов по стабилизации экономики, сказал аналитик.



МинПром



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