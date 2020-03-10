Канадская металлургия планирует стать через 30 лет углеродно нейтральной Канадская ассоциация производителей стали (CSPA) заявила, что к 2050 г. хочет добиться, чтобы национальная металлургическая отрасль стала "углеродно нейтральной", т. е. снизила до нуля чистую эмиссию углекислого газа.



Эта задача соответствует цели, поставленной правительством Канады, которое хочет сделать "углеродно нейтральной" всю экономику страны. Подобные планы разрабатываются в ряде других стран мира. Соответствующий закон, в частности, готовится в Европейском Союзе.



Как заявила президент CSPA Катерина Кобден, нулевая эмиссия углекислого газа является для ассоциации "духовным идеалом". Но, по ее словам, металлургическая отрасль страны может радикально сократить выбросы в сотрудничестве с государством, акционерами, потребителями и поставщиками.



По данным CSPA, с 1990 г. канадские металлурги снизили эмиссию углекислого газа на 25% благодаря внедрению лучших практик и повышению энергоэффективности.



В различных странах обсуждаются варианты снижения или прекращения чистых выбросов за счет перехода от доменно-конвертерного процесса к электросталеплавильному производству, а также замены природного газа водородом.



МинПром



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