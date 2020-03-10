Цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего обвала Цены на нефть восстанавливают потери во вторник, дорожая на 8% после рекордного почти за 30 лет падения накануне, спровоцированного ценовой войной между ведущими производителями - Саудовской Аравией и Россией, передает Reuters.



Фьючерсы на Brent к 8.02 по киевскому времени выросли на 8,6% до 37,33 долл., WTI - на 8,0% до 33,62 долл. за баррель.



В понедельник оба бенчмарка упали на 25%, достигнув минимума с февраля 2016 года и зафиксировав рекордное однодневное падение в процентном отношении с 17 января 1991 года.



В то же время подъем котировок может оказаться кратковременным, поскольку на спрос на нефть продолжают оказывать давление экономические последствия вспышки вируса, сообщили аналитики.



"Ралли нефти на данный момент, скорее всего, будет краткосрочным, поскольку катализаторы как стороны предложения, так и спроса пока останутся "медвежьими", - сообщил Эдвард Мойя из OANDA.



Цены в понедельник упали на треть вслед за мерами, предпринятыми Саудовской Аравией после отказа России от дальнейшего резкого сокращения добычи, предложенного ОПЕК для стабилизации нефтяных рынков. ОПЕК+ не смогла договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти и новых ограничениях.



Саудовская Аравия снизила экспортные цены и планирует нарастить добычу выше 10 миллионов баррелей в сутки в апреле с 9,6 миллиона баррелей в сутки в последние месяцы.



Мировой спрос на нефть сократится в 2020 году впервые более чем за десять лет из-за снижения экономической активности, вызванного распространением коронавируса, сообщило Международное энергетическое агентство в понедельник.



МинПром





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