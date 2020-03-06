Минздрав не планирует отменять второй этап медреформы

Национальную службу здоровья не ликвидируют, она является прототипом государственного медицинского страхования, заявил министр здравоохранения Илья Емец.
"Отмены НСЗУ не будет, НСЗУ – это прототип страховой медицины", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг.
Также И.Емец сообщил, что Минздрав планирует восстановить вертикаль санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). "Мое задание сделать вертикаль СЭС, чтобы противостоять эпидемиям", - сказал он.
Он подчеркнул, что реформа системы здравоохранения должна иметь поддержку пациентов и медиков. "Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу", - сказал он.
Вместе с тем И.Емец не подтвердил отмену второго этапа реформирования системы здравоохранения – реформу вторичной стационарной медпомощи, которая должна начаться 1 апреля.
"Я думаю, что модель Семашко должна быть изменена", - сказал он.
МинПром
...
...
Facebook
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram
, читайте нас в Facebook
и Twitter
, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Комментарии
...
Новости партнеров