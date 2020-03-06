Минздрав не планирует отменять второй этап медреформы Национальную службу здоровья не ликвидируют, она является прототипом государственного медицинского страхования, заявил министр здравоохранения Илья Емец.



"Отмены НСЗУ не будет, НСЗУ – это прототип страховой медицины", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг.



Также И.Емец сообщил, что Минздрав планирует восстановить вертикаль санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). "Мое задание сделать вертикаль СЭС, чтобы противостоять эпидемиям", - сказал он.



Он подчеркнул, что реформа системы здравоохранения должна иметь поддержку пациентов и медиков. "Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу", - сказал он.



Вместе с тем И.Емец не подтвердил отмену второго этапа реформирования системы здравоохранения – реформу вторичной стационарной медпомощи, которая должна начаться 1 апреля.



"Я думаю, что модель Семашко должна быть изменена", - сказал он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



