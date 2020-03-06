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В 2025 году США перегонят Россию по добыче нефти и газа - МЭА

06.03.20 16:28
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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2025 г. объем добычи сланцевой нефти и газа в США превысит общую нефтегазодобычу в России. По словам главы МЭА Фатиха Бироля, Соединенные Штаты "остаются краеугольным камнем мировой энергетической безопасности", пишет enkorr.

И хотя рост добычи углеводородов в США замедляется, на Соединенные Штаты, по прогнозам до 2030 года, по-прежнему будет приходиться 85% прироста мировой нефтедобычи и 30% прироста добычи газа.

"Это укрепляет позиции страны как крупнейшего в мире производителя обоих энергоносителей. К 2025 г. общий объем добычи сланца в США — нефти и газа — превзойдет общий объем добычи нефти и газа в России", — отметил Бироль, выступая в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США.

Рост добычи нефти в Соединенных Штатах снизит долю стран ОПЕК и России в мировом нефтепроизводстве с 55% в середине 2000-х гг. до 47% в 2030 г., заявил Бироль. Таким образом, усилия по регулированию условий на рынке нефти могут столкнуться с серьезными сдерживающими факторами, предупредил глава МЭА.

Говоря о добыче газа, он подчеркнул, что рост добычи «сланца» в США уже трансформировал мировой рынок СПГ, что способствовало переходу с угля на газ в мировой электроэнергетике. Такой переход, в свою очередь, привел к снижению атмосферных выбросов. Кроме того, в Европе растущий импорт сжиженного газа из США привел к снижению цен на этот энергоноситель, и в результате европейцы смогли сэкономить порядка $8 млрд в год. Причем экономия произошла за счет снижения цен и объемов поставок газа из России.

Как сообщалось, мировые цены на СПГ упали до 10-летнего минимума. Отраслевые эксперты прогнозируют, что «медвежий» цикл на газовом рынке продлится до 2021 г.

Стоимость барреля майской нефти Brent 6 марта к 8:43 по Киеву составила $49,58 (-0,82%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $45,52 (-0,83%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $49,99 и $45,90.

МинПрм

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