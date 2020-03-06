Смена правительства отпугнет инвесторов от Украины

Структурные перестановки в правительстве Украины во время важных переговоров с МВФ, скорее всего, отпугнут иностранных инвесторов. Такое мнение высказал директор по новым рынкам нью-йоркской консалтинговой компании Medley Global Advisors, Ник Стедмиллер в комментарии "Голосу Америки".

Замена руководства финансово-экономического блока правительства может помешать инвесторам, которые ранее активно покупали украинские государственные облигации, инвестировать в Украину.

"Увольнение опытного авторитетного министра финансов посреди переговоров с МВФ, не может положительно отразиться на доверии иностранных инвесторов", – отметил американский финансист.

По словам Стедміллера, сначала нужно принять условия, необходимые для получения соглашения с МВФ, а уже потом продолжать земельную и другие реформы.

"Возможно, в краткосрочной перспективе Украине программа МВФ не нужна, но в дальнейшем перед страной встанет необходимость в поддержке МВФ, а для этого необходимы длительные переговоры", – уверен финансист.

Отметим, что международные резервы Украины в 2020 году впервые выросли до уровня восьмилетней давности.



В феврале они составили 26 292,8 млн долларов США в эквиваленте — в январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года. Об этом сообщала пресс-служба Нацбанка.



МинПром

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