Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ несогласен с продажей Проминвестбанка

06.03.20 16:20 , Корреспондент
печать
размер текста:

Смена акционера Проминвестбанка не была согласована с Национальным банком Украины, о чем стало известно в пятницу, 6 марта, в пресс-центре регулятора.

Как известно, 4 марта 99,8% акций Проминвестбанка были проданы на фондовой бирже за 269 млн грн.

В НБУ предупреждают, что покупатель может быть лишен права голоса и оштрафован. Структура собственности банка может быть признана непрозрачной, а само учреждение станет проблемным или вообще будет закрыто.

"Национальный банк не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков. Национальный банк не вмешивается в процесс исполнения судебных решений. Вместе с тем существуют предусмотренные действующим законодательством инструменты для соблюдения требования о получении предварительного согласования Национального банка при переходе права собственности на акции банка. Одним из таких инструментов является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора", - сказано в сообщении.

Отметим, что Проминвестбанк — "дочка" российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ). Накануне Россия заявила о "незаконной" продаже Проминвестбанка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:20
Пенсионерам проиндексируют пенсии
16:50
Минздрав не планирует отменять второй этап медреформы
16:28
В 2025 году США перегонят Россию по добыче нефти и газа - МЭА
16:16
Смена правительства отпугнет инвесторов от Украины
16:00
Зеленский хочет, чтобы Жеваго вышел с ним на связь
14:58
Торг здесь неуместен: Зеленский заставил Криклия купить 90 вагонов
14:57
Власти Китая призвали металлургов наращивать производство не спеша
14:48
Украина резко сократила отбор газа из хранилищ
14:01
Покупатель AK Steel требует от Трампа усиления протекционизма
13:37
ДТЭК в 2019 году уменьшил добычу угля почти на 10%
13:19
ТМК в 2019 году сократила EBITDA на 2%
12:45
Минэкономики зафиксировало падение ВВП Украины
12:26
Укрзализныця должна возобновить работу малодеятельных станций
12:17
АМКР отчитался об увеличении зарплат рабочих
12:04
IIF прогнозирует резкое замедление роста мирового ВВП из-за коронавируса
11:48
Китайское правительство может поддержать разработку Simandou
11:35
Новый премьер назвал три шага для спасения промышленности
11:12
Кабмин не будет продавать или отдавать в концессию Укрзализныцю
10:56
Париж нашел покупателя на французский актив British Steel
10:55
На рынке свинца 2019 год завершился с дефицитом
05.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!