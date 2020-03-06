НБУ несогласен с продажей Проминвестбанка Смена акционера Проминвестбанка не была согласована с Национальным банком Украины, о чем стало известно в пятницу, 6 марта, в пресс-центре регулятора.



Как известно, 4 марта 99,8% акций Проминвестбанка были проданы на фондовой бирже за 269 млн грн.



В НБУ предупреждают, что покупатель может быть лишен права голоса и оштрафован. Структура собственности банка может быть признана непрозрачной, а само учреждение станет проблемным или вообще будет закрыто.



"Национальный банк не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков. Национальный банк не вмешивается в процесс исполнения судебных решений. Вместе с тем существуют предусмотренные действующим законодательством инструменты для соблюдения требования о получении предварительного согласования Национального банка при переходе права собственности на акции банка. Одним из таких инструментов является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора", - сказано в сообщении.



Отметим, что Проминвестбанк — "дочка" российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ). Накануне Россия заявила о "незаконной" продаже Проминвестбанка.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



