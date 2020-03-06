НБУ несогласен с продажей Проминвестбанка

Смена акционера Проминвестбанка не была согласована с Национальным банком Украины, о чем стало известно в пятницу, 6 марта, в пресс-центре регулятора.
Как известно, 4 марта 99,8% акций Проминвестбанка были проданы на фондовой бирже за 269 млн грн.
В НБУ предупреждают, что покупатель может быть лишен права голоса и оштрафован. Структура собственности банка может быть признана непрозрачной, а само учреждение станет проблемным или вообще будет закрыто.
"Национальный банк не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков. Национальный банк не вмешивается в процесс исполнения судебных решений. Вместе с тем существуют предусмотренные действующим законодательством инструменты для соблюдения требования о получении предварительного согласования Национального банка при переходе права собственности на акции банка. Одним из таких инструментов является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора", - сказано в сообщении.
Отметим, что Проминвестбанк — "дочка" российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ). Накануне Россия заявила о "незаконной" продаже Проминвестбанка.