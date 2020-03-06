Пенсионерам проиндексируют пенсии

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что повышение уровня пенсионного обеспечения сегодня является первоочередной задачей ведомства.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечения повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны", - отметила министр.

Сообщается, что Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке было 15 фамилий.

Вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.



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