Зеленский хочет, чтобы Жеваго вышел с ним на связь Президент Владимир Зеленский предложил генеральному директору АО "АвтоКрАЗ" Евгению Черняку передать собственнику финансово-промышленной группы, в которую входит КрАЗ, Константину Жеваго, чтобы он "вышел на связь" для обсуждения сложившейся на предприятии ситуации, в том числе с госзаказами. Об этом В.Зеленский заявил в ходе посещения предприятия в рамках рабочего визита в Полтавскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем. Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске", – сказал В.Зеленский.



"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы", – добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Как сообщалось, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.



В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу К.Жеваго по этому делу.



В декабре 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также К.Жеваго объявлен в международный розыск.



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