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НЛМК повышает качество сырья для производства чугуна

06.03.20 18:00
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманское предприятие Группы НЛМК, завершил реконструкцию систем дозирования и управления технологическим процессом на участке подготовки сырья для агломерационной машины №4. Проект повысит надежность оборудования и улучшит качество агломерата за счет высокой точности дозировки материалов, которые используют для его производства. 

В ходе модернизации установили бункеры новой конструкции для размещения компонентов, из которых получают агломерат, усовершенствовали системы дозирования материалов. Современная система автоматизации технологического процесса обеспечивает высокую точность пропорций подаваемого сырья – теперь погрешность не превышает 0,25%. 

Инвестиции в проект по модернизации одной агломашины составили 143 млн рублей. Замену оборудования начали в 2019 году и проводили во время плановых остановок агрегата на ремонт. В конце марта внедрение аналогичных систем начнут для агломашины №3, а со следующего года – для агломашин №1 и №2. 

«Проект реконструкции систем дозирования и управления технологическим процессом в агломерационном цехе будет реализован на всех четырех агломашинах. В результате мы обеспечим надежную работу оборудования, более качественный агломерат, что повысит эффективность доменной плавки и качество чугуна», – прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников. 

Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка Группы НЛМК. Комбинат является ядром единой международной производственной цепочки Группы НЛМК с активами в России, ЕС и США.

Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 18% всего производства стали в России и около 80% всей стальной продукции Группы НЛМК.

Высококачественная металлопродукция НЛМК применяется в различных стратегически важных отраслях экономики, от строительства и машиностроения до производства энергетического оборудования и труб большого диаметра.

По итогам 2019 года объем производства стали на основной производственной площадке Группы НЛМК составил 12,01 млн тонн.

МинПром

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