Торг здесь неуместен: Зеленский заставил Криклия купить 90 вагонов Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые "Укрзализныця" планирует купить у завода, пишет Интерфакс-Украина.



"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал В.Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.



Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.



"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали - 100", - подчеркнул президент.



В.Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".



"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", - сказал президент, на что В.Криклий согласился.



МинПром



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