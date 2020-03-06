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Торг здесь неуместен: Зеленский заставил Криклия купить 90 вагонов

06.03.20 14:58 , Интерфакс-Украина
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые "Укрзализныця" планирует купить у завода, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал В.Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.

"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали - 100", - подчеркнул президент.

В.Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".

"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", - сказал президент, на что В.Криклий согласился.

МинПром

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