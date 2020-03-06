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Власти Китая призвали металлургов наращивать производство не спеша

06.03.20 14:57 , Steelland
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Министерство промышленности и информации (MIIT) Китая призвало металлургические компании отказаться от мысли наращивать производство любой ценой и должны "избегать жестокой конкуренции" друг с другом, после возврата к нормальной работе после вспышки коронавируса.

Промышленное производство в Китае, крупнейшем потребителе металлов в мире, сильно пострадало от эпидемии, поскольку движение людей и товаров было ограничено в целях предотвращения распространения вируса, что означает, что компаниям не хватало персонала или, в некоторых случаях, сырья для работы в обычном ритме.

Но уже на прошлой неделе большинство металлургических компаний возобновили производство стремясь наверстать упущенные объемы за время вынужденного простоя.

"Мы должны уважать законы рынка и организовывать производство в соответствии со спросом", - подчеркнули в министерстве. Потребление металла снизилось после продолжительного Нового года по лунному календарю из-за закрытия обрабатывающих заводов.

В министерстве предупредили, что производители не должны упускать из виду вопросы экологии и безопасности, поскольку они сосредоточены на восстановлении производства.

"Чем больше нагрузка на производство и операции, тем большее значение мы придаем защите окружающей среды, а также безопасному производству", - сказали в MIIT.

МинПром

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