Покупатель AK Steel требует от Трампа усиления протекционизма Лоренко Гонсалвес, председатель и главный исполнительный директор компании по добыче железной руды Cleveland-Cliffs Inc, заявил, что сталелитейные заводы AK Steel в Батлере, штат Пенсильвания, и в Зейнсвилле, штат Огайо, производители электротехнической стали в США - убыточны из-за лазейки в тарифах на сталь по "Разделу 232" президента Дональда Трампа.



Гонсалвес, чья компания должна 13 марта закрыть приобретение AK Steel за 3 миллиарда долларов, настаивает на том, что защита от импорта для промышленности США все еще неадекватна в условиях глобального избытка стали, вызванного в основном избыточными мощностями в Китае.



Он отметил, что 25-процентные тарифы на импорт стали, направленные на укрепление национальной безопасности США, не распространяются на трансформаторную сталь и сердечники электродвигателей из электротехнической стали. Это привело к значительному увеличению импорта этих частично переработанных "нисходящих" продуктов из Китая и других стран в Соединенные Штаты через Мексику и Канаду.



Гонсалвес заявил, что предупредил министра торговли Уилбура Росса о том, что объединенная компания будет вынуждена закрыть два завода, если только электротехническая сталь не будет облагаться импортными тарифами.



"Я говорю о 1500 рабочих мест в Батлере, штат Пенсильвания, и 100 рабочих мест в Зейнсвилле, штат Огайо, которые будут потеряны. И я обещаю, они исчезнут, если я не получу помощь", - сказал Гонсалвес.



Новость о том, что крупнейший в Северной Америке поставщик железной руды купит сталелитейную компанию AK Steel стала большой неожиданностью для представителей отрасли в конце прошлого года. Горнодобытчики Cleveland-Cliffs "сбросили бомбу, которая приведет к переменам в сталелитейной отрасли США", заявили эксперты из Barron’s. Инвесторы начали продавать акции Cleveland-Cliffs, как это обычно бывает, когда компания объявляет о крупной покупке. Акции горнодобывающей компании в результате обвалились на 12%.



МинПром



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