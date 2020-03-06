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ДТЭК в 2019 году уменьшил добычу угля почти на 10%

06.03.20 13:37
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Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году сократил добычу угля на 9,8% и увеличил добычу газа на 0,7%, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в 2019 году группа ДТЭК добыла 24,5 млн тонн угля (-9,8% к 2018 году) и 1 659,3 млн кубометров природного газа (+0,7%). В Объединенную энергосистему Украины было отпущено 29,8 млрд кВт*ч электроэнергии (-14,2%).

22,4 млн тонн угля газовой марки добыли шахтеры "ДТЭК Энерго" в 2019 году, что на 7,1%, или 1,7 млн тонн, ниже показателя 2018 года.

Собственные и сторонние обогатительные фабрики ДТЭК переработали 15,7 млн тонн рядового угля, выпуск концентрата составил 9,2 млн тонн. Доля переработки рядового угля и выпуска концентрата сторонними фабриками составляет 5,1% и 4,6% соответственно.

"Переработка и обогащение угля фактически полностью осуществляется на собственных ЦОФ, что стало возможным благодаря реализации комплексной программы модернизации мощностей", — сообщает компанпия.

 ДТЭК увеличил экспорт угля на 52,2% (на 253,8 тыс. тонн) – до 740,1 тыс. тонн. Все экспортные операции осуществлялись из ресурса ш/у "Обуховская". При этом на украинский рынок предприятие снизило поставки 43% (на 651,1 тыс. тонн) – до 863,3 тыс. тонн в связи с отсутствием квоты на вывоз угля и прекращением отгрузок с 1 июня.

Добыча газа увеличилась на 0,7% (на 10,8 млн куб. м) – до 1 млрд 659,3 млн куб. м, газового конденсата – на 23,7% (на 12,2 тыс. тонн), до 63,7 тыс. тонн.

Компания увеличила продажи природного газа из собственного и стороннего ресурса, приобретенного на внутреннем рынке, на 10,4% (на 201,2 млн куб. м) – до 2 млрд 132,7 млн куб. м.

МинПром

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