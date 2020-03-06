ТМК в 2019 году сократила EBITDA на 2% Скорректированный показатель EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшился по итогам 2019 года по сравнению с показателем годом ранее на 2% и составил 688 млн долларов, следует из сообщения компании.



Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 14%, сохранившись на уровне предыдущего года. При этом скорректированный показатель EBITDA российского дивизиона ТМК вырос в 2019 г. на 31%, до 636 млн долларов, рентабельность по нему достигла 17% против 13% годом ранее.



Выручка ТМК за отчетный период составила 4,77 млрд долларов, что на 7% ниже показателя 2018 г., валовая прибыль выросла на 5%, до 959 млн долларов. Чистая прибыль ТМК в 2019 г. составила 65,7 млн долларов против убытка в 157 тыс. долларов годом ранее.



Соотношение чистый долг/EBITDA ТМК на конец 2019 г. составило 3,64х против 3,48х на конец 2018 г. Чистый долг вырос с 2,44 млрд долларов до 2,5 млрд долларов. Целевым показателем долговой нагрузки на конец 2019 г. предыдущий гендиректор ТМК Александр Ширяев называл соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 3х.



ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Дмитрий Пумпянский владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.



МинПром



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