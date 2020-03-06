Минэкономики зафиксировало падение ВВП Украины Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2020 году сократился на 0,5%. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



Как отмечается, с начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.



"Как результат, в январе 2020 года уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", - сказано в документе в обзоре.



По данным Минэкономики, в 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.



"Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопившихся проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавирус (Covid-19) в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года", - отмечается в документе.



МинПром



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