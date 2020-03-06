Укрзализныця должна возобновить работу малодеятельных станций

АО "Укрзализныця" должна предложить адекватное решение по возобновлению работы малодеятельных станций и снятия ограничений планирования и выполнения перевозок грузов в этих станциях в ближайшее время, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом пишет БизнесЦензор.
В Министерство инфраструктуры поступают многочисленные жалобы и обращения предприятий, местных и центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, в которых указывается об ограничении планирования перевозок грузов на "малодеятельных" станциях.
Это приводит к значительным негативным последствиям для малого и среднего бизнеса и социальной напряженности в регионах расположения таких станций, указывает "Укрзализныця".
"Укрзализныця" совместно с министерствами, объединенными территориальными громадами и облгосадминистрациями разрабатывает механизм вывода железнодорожных станций из перечня малодеятельных.
По словам директора департамента коммерческой работы компании Андрея Мирошникова, в настоящее время в стране насчитывается около 300 малодеятельных ж/д станций.