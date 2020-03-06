Укрзализныця должна возобновить работу малодеятельных станций АО "Укрзализныця" должна предложить адекватное решение по возобновлению работы малодеятельных станций и снятия ограничений планирования и выполнения перевозок грузов в этих станциях в ближайшее время, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом пишет БизнесЦензор.



В Министерство инфраструктуры поступают многочисленные жалобы и обращения предприятий, местных и центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, в которых указывается об ограничении планирования перевозок грузов на "малодеятельных" станциях.



Это приводит к значительным негативным последствиям для малого и среднего бизнеса и социальной напряженности в регионах расположения таких станций, указывает "Укрзализныця".



"Укрзализныця" совместно с министерствами, объединенными территориальными громадами и облгосадминистрациями разрабатывает механизм вывода железнодорожных станций из перечня малодеятельных.



По словам директора департамента коммерческой работы компании Андрея Мирошникова, в настоящее время в стране насчитывается около 300 малодеятельных ж/д станций.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



