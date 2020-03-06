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АМКР отчитался об увеличении зарплат рабочих

06.03.20 12:17
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С декабря 2018 года до декабря 2019-го средняя зарплата на меткомбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" увеличилась на 31,5%. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В то же время размер средней заработной платы на предприятии, достигнутый по итогам прошлого года не сообщается.

Также пресс-служба сообщает, что за минувший год сумма расходов компании на охрану труда и меры по промышленной безопасности увеличилась на четверть по сравнению с 2018 годом и составила 503,4 млн грн.

Кроме того социальные расходы на предприятии в прошлом году составили 432,4 млн грн. Большая часть этой суммы была выделена на отдых и оздоровление сотрудников – 179,7 млн грн.

ПАО " АрселорМиттал Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

МинПром

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