АМКР отчитался об увеличении зарплат рабочих С декабря 2018 года до декабря 2019-го средняя зарплата на меткомбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" увеличилась на 31,5%. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В то же время размер средней заработной платы на предприятии, достигнутый по итогам прошлого года не сообщается.



Также пресс-служба сообщает, что за минувший год сумма расходов компании на охрану труда и меры по промышленной безопасности увеличилась на четверть по сравнению с 2018 годом и составила 503,4 млн грн.



Кроме того социальные расходы на предприятии в прошлом году составили 432,4 млн грн. Большая часть этой суммы была выделена на отдых и оздоровление сотрудников – 179,7 млн грн.



ПАО " АрселорМиттал Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.



МинПром



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