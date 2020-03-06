Китайское правительство может поддержать разработку Simandou По данным информационного агентства Bloomberg, китайское правительство может поддержать проект разработки уникального железорудного месторождения Simandou в Гвинее и тем самым дать ему ход после многолетних проволочек.



Месторождение Simandou содержит порядка 2,0-2,4 млрд. т высококачественной железной руды, содержащей 65-66% Fe. Однако проект его разработки не движется с места более 15 лет. Залежи находятся в труднодоступной местности, и для вывоза сырья необходимо построить железную дорогу длиной 650 км и морской порт. Совокупная стоимость этих объектов оценивается в 13 млрд долл.



Как сообщает Bloomberg, этот проект получил поддержку SASAC — китайской комиссии по надзору над государственными активами. Рассматривается вариант привлечения финансирования китайских госкорпораций, China Development Bank и межгосударственного Asian Infrastructure Investment Bank.



Simandou разделено на четыре блока. Первые два контролируются китайско-сингапурским консорциумом, третий и четвертый находятся в совместной собственности китайской алюминиевой компании Chinalco и австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto. По информации Bloomberg, в первую очередь речь идет о проекте Chinalco.



По некоторым оценкам, первая руда с Simandou может поступить на мировой рынок уже в 2025-2026 гг. Появление нового игрока может привести к радикальным изменениям в мировой железорудной отрасли, так как даже при разработке не всех четырех, а только двух блоков объем поставок может составить более 100 млн. т в год, что существенно превысит 10% китайского импорта железной руды в 2019 г. в пересчете на содержание железа.



МинПром



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