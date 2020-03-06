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Новый премьер назвал три шага для спасения промышленности

06.03.20 11:35
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Сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде новый премьер-министр Денис Шмыгаль назвал три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном секторе.

Во-первых, правительство намерено опросить промышленников и бизнес. "Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу... Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем", - заявляет премьер.

Вторым шагом, по словам премьера, станет развитие экспортного потенциала Украины. Он отметил, что сегодня Украина, едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом своих промышленников и аграриев на международных рынках.

Третьим шагом является создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса. "Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то что мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, это будет безотлагательно", - резюмировал глава украинского правительства.

Как сообщалось, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у руководства страны есть несколько вариантов относительно того, кто будет заниматься промышленной политикой в новом Кабинете министров.

МинПром

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