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Париж нашел покупателя на французский актив British Steel

06.03.20 10:56
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Четыре участника заявили о своей заинтересованности в покупке французского бизнеса British Steel, заявил министр финансов Франции в среду после того, как китайский производитель стали Jingye Group анонсироваал покупку британских и голландских активов, передает Reuters.

Jingye заявила во вторник, что инвестирует 1,2 млрд евро (1,5 млрд долл.) в приобретение основного завода British Steel в северной Англии, но остаются вопросы по поводу продажи завода в Hayange на востоке Франции, который может быть заблокирован Парижем.

Министр финансов Франции Бруно ле Мер сказал, что завод, на котором занято более 400 человек, считается стратегическим активом в качестве поставщика для железнодорожной компании SNCF, и поэтому для продажи требуется разрешение правительства.

"Моя позиция очень проста: Hayange производит рельсы SNCF, поэтому это стратегическая деятельность", - сказал Бруно ле Мер BFM Business TV. - "Поэтому я хочу найти другого покупателя, поскольку British Steel будет приобретена без Хаянджа".

British Steel была подвергнута принудительной ликвидации в мае после того, как Greybull Capital, которая купила ее за один фунт у Tata Steel в 2016 году, не смогла обеспечить финансирование для продолжения своей деятельности.

Бруно ле Мер не назвала претендентов, но профсоюзный источник сообщил Reuters, что заинтересовались компания ArcelorMittal, немецкая Saarstahl, Olympus Steel и британская Liberty House.

МинПром

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