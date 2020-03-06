Париж нашел покупателя на французский актив British Steel Четыре участника заявили о своей заинтересованности в покупке французского бизнеса British Steel, заявил министр финансов Франции в среду после того, как китайский производитель стали Jingye Group анонсироваал покупку британских и голландских активов, передает Reuters.



Jingye заявила во вторник, что инвестирует 1,2 млрд евро (1,5 млрд долл.) в приобретение основного завода British Steel в северной Англии, но остаются вопросы по поводу продажи завода в Hayange на востоке Франции, который может быть заблокирован Парижем.



Министр финансов Франции Бруно ле Мер сказал, что завод, на котором занято более 400 человек, считается стратегическим активом в качестве поставщика для железнодорожной компании SNCF, и поэтому для продажи требуется разрешение правительства.



"Моя позиция очень проста: Hayange производит рельсы SNCF, поэтому это стратегическая деятельность", - сказал Бруно ле Мер BFM Business TV. - "Поэтому я хочу найти другого покупателя, поскольку British Steel будет приобретена без Хаянджа".



British Steel была подвергнута принудительной ликвидации в мае после того, как Greybull Capital, которая купила ее за один фунт у Tata Steel в 2016 году, не смогла обеспечить финансирование для продолжения своей деятельности.



Бруно ле Мер не назвала претендентов, но профсоюзный источник сообщил Reuters, что заинтересовались компания ArcelorMittal, немецкая Saarstahl, Olympus Steel и британская Liberty House.



МинПром



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