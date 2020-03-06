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Цена на нефть упала ниже 50 долл.

06.03.20 10:16 , Корреспондент
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Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимума почти за три года в ожидании решения ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в пятницу, 6 марта.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 0,71 долл. (1,42%) – до 49,28 долл. за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на 0,60 долл. (1,31%) – до 45,30 долл. за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли более 2% стоимости. А спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет 3,98 долл. в пользу Brent.

Накануне СМИ сообщили, что представители стран ОПЕК на встрече в Вене согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса COVID-19. Но пока неизвестно, какой объем дополнительного снижения готовы взять на себя страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, поскольку Россия не поддерживала дополнительные сокращения.

МинПром

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