Украина продолжит сотрудничество с МВФ - Шмыгаль Новый Кабинет министров продолжит взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на странице в Facebook.



"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижения долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.



Шмыгаль также заверил, что правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.



Ранее глава МВФ оценила выполнение Киевом условий фонда. Кристалина Георгиева отметила "хороший прогресс" выполнения условий новой программы, но сроков выделения денег не назвала.



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