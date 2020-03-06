Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина продолжит сотрудничество с МВФ - Шмыгаль

06.03.20 09:30
печать
размер текста:

Новый Кабинет министров продолжит взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на странице в Facebook.

"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижения долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также заверил, что правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Ранее глава МВФ оценила выполнение Киевом условий фонда. Кристалина Георгиева отметила "хороший прогресс" выполнения условий новой программы, но сроков выделения денег не назвала.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:12
Кабмин не будет продавать или отдавать в концессию Укрзализныцю
10:56
Париж нашел покупателя на французский актив British Steel
10:55
На рынке свинца 2019 год завершился с дефицитом
10:49
Vale остановила добычу на руднике Fazendao
10:30
Чистая продажа валюты украинцами выросла в феврале в 3 раза
10:16
Цена на нефть упала ниже 50 долл.
09:53
Hyundai Steel может построить метзавод в Индии
09:03
Мечел хочет выручить за Эльгу почти 1,5 млрд долл
08:48
Зеленский заявил о скором подписании ЗСТ с Турцией
08:04
Минторг Алжира предложил закрыть рынок арматуры
05.03.20
18:07
Укрэнерго заказало строительство линии электропередач за 360 млн
17:47
Беларусь начала получать нефть из РФ по Балтийскому морю
17:38
Украина хочет заключить долгосрочный контракт на поставки газа из США
17:22
Облгазы Фирташа перестали пользоваться услугами Оператора ГТС
17:16
Добыча угля на госшахтах уменьшилась в два раза
17:15
Для подчиненных Авакова купят французские катера на 4 млрд грн
16:58
Украина на 38% увеличила импорт газа с начала года
16:22
В Украине может появиться вице-премьер по промышленности
15:58
Шмыгаль зарубил инициативу Гончарука
15:23
Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,5 млн барр в сутки
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!