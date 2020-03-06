Hyundai Steel может построить метзавод в Индии По данным индийской прессы, администрация штата Андхра Прадеш, расположенного на юго-восточном побережье страны, планирует подписать с корейской компанией Hyundai Steel меморандум о взаимопонимании по проекту строительства металлургического завода в г. Кадапа.



Предлагается создать совместное предприятие, в котором партнерами корейцев выступят компании AP High Grade Steel Corporation и AP Mineral Development Corporation, контролируемые властями штата. Таким образом, завод будет обеспечен местными запасами сырья.



Заявлено, что предполагаемая мощность предприятия составит 3 млн. т в год с возможным увеличением до 10 млн. т в год. Объем инвестиций в первую стадию проекта превысит 150 млрд. рупий (2,1 млрд долл.).



Новое предприятие будет ориентироваться на выпуск автолиста и другой продукции для автомобильной промышленности. Штат Андхра Прадеш является одним из основных кластеров индийского автомобилестроения. В частности, в декабре 2019 г. там открылся завод компании Kia Motors, которая входит в группу Hyundai.



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