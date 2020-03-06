Мечел хочет выручить за Эльгу почти 1,5 млрд долл Российский "Мечел" просит за 51% в Эльгинском угольном проекте в Якутии 100 млрд руб (1,47 млрд долл). Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.



Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., а доля Газпромбанка (49%) – в 96 млрд. Сумма сформирована, исходя из долга по проекту перед Газпромбанком. Представители Газпромбанка, "Мечела" и "А-проперти", претендующей на весь проект, от комментариев отказались, как и представитель крупнейшего кредитора "Мечела" – ВТБ.



Как отмечается, продажа доли за 100 млрд руб. позволила бы "Мечелу" сократить долг на треть и сделать долговую нагрузку управляемой, что может обеспечить реструктуризацию долгов на выгодных условиях, объясняет человек, близкий к одной из сторон сделки. По итогам девяти месяцев 2019 г. чистый долг "Мечела" составлял 408 млрд руб., долговая нагрузка – 6,9 EBITDA.



Эльга – ключевой инвестпроект "Мечела", крупнейшее месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. Его реализуют три ООО: "Эльга-дорога", "Мечел транс восток" и "Эльгауголь". "Мечел" разрабатывает месторождение и строит инфраструктуру к нему уже более 10 лет. Компания потратила свыше 2 млрд долл.



МинПром



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