Зеленский заявил о скором подписании ЗСТ с Турцией Президент Владимир Зеленский рассказал, что отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень. Об этом он заявил в интервью турецкому телевизионному телеканалу "ТРТ".



"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", – отметил Владимир Зеленский.



По его словам, для обеих стран очень важно завершение подписания Соглашения о зоне свободной торговли. К этому остался всего один шаг.



Также президенты обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики. "Кроме того, пообщались о туризме. Турция имеет важный опыт в этих вопросах, и мы будем учиться этому", – сказал глава украинского государства.



Важно и большое уважение Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, отметил Владимир Зеленский. "Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, который граничит с Крымом, для крымских татар, после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы. Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", – пояснил президент.



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