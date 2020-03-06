Минторг Алжира предложил закрыть рынок арматуры Как сообщает местная пресса, Министерство торговли Алжира предложило ввести временную защитную пошлину на арматуру по ставке 100%. Заявляется, что эта мера защитит интересы национальных производителей данной продукции.



По словам министра торговли Камеля Резига, из-под действия пошлины будет освобождена продукция, которая в Алжире не выпускается. Правда, алжирские металлурги заявляют, что способны удовлетворить любые требования местных потребителей.



Некоторые участники рынка считают, что в итоге ставка пошлины будет снижена до 25%. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято правительством страны в апреле текущего года.



Еще в первой половине текущего десятилетия Алжир был крупнейшим в регионе импортером арматуры. Объем закупок, преимущественно, в странах Южной Европы достигал 3 млн тонн в год. Однако в последнее время в Алжире было введено в строй несколько предприятий по выпуску арматуры. Сейчас основными поставщиками этой продукции в страну выступают ливийская компания Lisco и некоторые другие североафриканские заводы.



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