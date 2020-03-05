Для подчиненных Авакова купят французские катера на 4 млрд грн Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиление морской безопасности и охраны Украины. За принятие соответствующего законопроекта №0025 вечером 4 марта проголосовал 261 народный депутат, сообщает БизнесЦензор.



Согласно обоснованию к документу проектом планируется строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.



В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.



В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.



Согласно договору правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.



В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отмечает, что из финансово-экономического обоснования законопроекту невозможно установить общую сумму, необходимую для реализации проекта, общий объем средств для строительства катеров и уровень долговой нагрузки на бюджет.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



