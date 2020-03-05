Украина на 38% увеличила импорт газа с начала года Украина в январе-феврале 2020 года увеличила импорт природного газа на 37,6% (на 343,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,23 млрд куб. м, сообщает Интерфакс-Украина.



В том числе со стороны Словакии за два месяца поступило 984,7 млн куб. м газа (+59% к январю-февралю 2019 года), Венгрии – 229,2 млн куб. м (+40,8%), Польши – 43,8 млн куб. м (-66,7%).



В феврале 2020 года импорт составил 852,8 млн куб. м газа, что на 28% больше, чем в аналогичным месяце 2019 года (666,3 млн куб. м).



Напомним, Украина уже больше четырех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.



Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3,66 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 14,25 млрд куб. мв. В том числе со стороны Словакии поступило 9,15 млрд куб. м газа (+41,7% к 2018 году), Венгрии – 3,67 млрд куб. м (+6,7%), Польши – 1,42 млрд куб. м (+2,1 раза).



МинПром



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