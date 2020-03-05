В Украине может появиться вице-премьер по промышленности Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у руководства страны есть несколько вариантов относительно того, кто будет заниматься промышленной политикой в новом Кабинете министров.



"Министерства промышленности давно нет в стране, вы знаете. Мы думаем об этом. У нас первый подход был очень простой, чтобы сделать вице-премьер-министра по промышленности, и оборонной промышленности также. Мы общались с господином Коростылевым (генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростылев – Ред.), очень уважаемый человек", - сказал он в четверг на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.



В.Зеленский отметил, что есть вариант, когда будет департамент промышленности в Министерстве экономики Украины, который будет возглавлять первый вице-премьер. "Или может быть отдельный вице-премьер-министр по промышленности и торговли. Это структурный вопрос. Но и чтобы это не был вице-премьер без полномочий", - добавил он.



Как сообщалось, ранее группа народных депутатов из парламентского комитета по вопросам экономического развития высказались за воссоздание в Украине Министерства промышленной политики. По мнению заместителя председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, министерство должно взять на себя координатора разработки стратегических решений для украинской промышленности.



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