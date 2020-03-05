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Шмыгаль зарубил инициативу Гончарука

05.03.20 15:58
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Кабинет министров Дениса Шмыгаля отозвал законопроект №2708 о труде, предложенный предыдущим правительством.

Как говорится в информации на сайте Верховной Рады, законопроект был отозван вчера, 4 марта.

Как сообщалось, в утвержденном предыдущим Кабмином законопроекте об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ) сохранялись базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, ранее заявили, что в Украине права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники.

МинПром

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