Шмыгаль зарубил инициативу Гончарука Кабинет министров Дениса Шмыгаля отозвал законопроект №2708 о труде, предложенный предыдущим правительством.



Как говорится в информации на сайте Верховной Рады, законопроект был отозван вчера, 4 марта.



Как сообщалось, в утвержденном предыдущим Кабмином законопроекте об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ) сохранялись базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.



В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, ранее заявили, что в Украине права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



