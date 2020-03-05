Компания Коломойского будет поставлять газ Одесскому припортовому заводу Новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях выбрана компания "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника. Об этом написал первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в сети Facebook, сообщает Бизнес Цензор.



По словам Н.Щурикова, "Укрнефтебурение" предоставило лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида в размере 77 долл., аммиака – 39,5 долл.



"Поздравляю Михаила Бакуненко с победой. Официальный результат будет обнародован 10 марта", – добавил Н.Щуриков.



При этом он признал, что назначенный ФГИ глава набсовета Сергей Игнатовский выступали против выбора этой компании в качестве поставщика газа для ОПЗ.



ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, ее совладельцами являются И.Коломойский и В.Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. . Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.



Контроль над "Укрнефтебурением" И.Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен М.Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной И.Коломойскому "Укрнафты".



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