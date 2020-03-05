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Транзит нефти через Украину в ЕС сократился на 6,8%

05.03.20 14:40 , Интерфакс-Украина
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Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-феврале 2020 года сократился на 6,8% (на 150 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млн 51,7 тыс., пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные АО "Укртранснафта".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за январь-февраль 2020 года составил 395,7 тыс. тонн, что на 23,9% (на 76,3 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В т.ч. транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 158,7 тыс. тонн.

Таким образом, за два месяца текущего года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (2 млн 447,4 тыс. тонн) составила 83,8%, доля перекачки на НПЗ страны – 16,2%.

В феврале 2020 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 10% (на 110 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 994,7 тыс. тонн, тогда как прокачка на НПЗ страны – увеличилась на 32% (на 50,2 тыс. тонн), до 207,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% (на 208,2 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% (на 281,3 тыс. тонн) – до 2 млн 382,3 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

МинПром

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