В Украине выросли продажи электромобилей В январе продажи легковых электромобилей увеличились на треть до 587 единиц по сравнению с январем 2019 года. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".



"Однако такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%). В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году. Объемобразующей моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 "Лифов" получили украинские номера", - говорится в нем.



Продажи легковых электромобилей Tesla Model S составили 58 единиц, Model 3 – 41 единицу и Model X – 34 единицы.



Продажи электромобилей Chevrolet Bolt составили 32 единицы.



МинПром



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