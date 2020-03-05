В Украине выросли продажи электромобилей

В январе продажи легковых электромобилей увеличились на треть до 587 единиц по сравнению с январем 2019 года. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".
"Однако такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%). В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году. Объемобразующей моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 "Лифов" получили украинские номера", - говорится в нем.
Продажи легковых электромобилей Tesla Model S составили 58 единиц, Model 3 – 41 единицу и Model X – 34 единицы.
Продажи электромобилей Chevrolet Bolt составили 32 единицы.