Мариупольский порт увеличил перевалку импортных грузов С начала 2020 года ГП "Мариупольский морской торговый порт" обработало 149 тыс. тонн импортных грузов.



Как сообщает ЦТС со ссылкой на информацию госпредприятия, это самый большой объем импортных грузов за аналогичные периоды (январь-февраль), начиная с 2016 года. Отмечается, что увеличению перевалки импортных грузов в том числе поспособствовали и благоприятные погодные условия.



Из 149 тыс. т импортных грузов 66,3 тыс. т составила перевалка угля. Вчера, 4 марта, в порту приступили к разгрузке очередного судна - Federal Barents - с 20 тыс. т импортного угля.



Для примера, за первые два месяца 2019 года, когда импорт составил 101 тыс. т, уголь не переваливался. Основной импортный грузопоток составляли тогда строительные грузы/



МинПром

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