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Нацбанк обновил список системно важных банков Украины

05.03.20 13:25
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Национальный банк Украины осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков, добавив в него "А-Банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Количество системно важных банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, так как вместо "Укрсоцбанка", который в прошлом году присоединился к "Альфа-Банку", в перечень вошел "А-Банк".

Так образом, системно важными банками Украины определены: "А-Банк"; "Альфа-Банк"; "Кредобанк"; "ОТП Банк"; Ощадбанк; "Южный"; "Приватбанк"; ПУМБ; "Райффайзен Банк Аваль"; "ТАСкомбанк"; "Укргазбанк"; "Укрэксимбанк"; "УкрСиббанк"; "Универсал Банк".

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Буфер системной важности составит 1% для "Райффайзен Банка Аваль", "Альфа Банка", "А-Банка", ПУМБа, "УкрСиббанка", "ТАС Банка", "Универсал Банка", "ОТП Банка", Банка "Южный" и "Кредобанка".

Буфер системной важности составит 1,5% для "Укрэксимбанка", "Ощадбанка" и "Укргазбанка". Буфер системной важности составит 2% для "ПриватБанка".

МинПром

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