В Украине запретят массовые мероприятия из-за коронавируса

Противоэпидемиологические мероприятия с запретом массовых мероприятий будут вводиться в Украине, заявил заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, будем временно закрывать школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия, чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем: вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал он в четверг в Новых Санжарах (Полтавская обл.) во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР людей.
В.Ляшко напомнил украинцам, что нет необходимости носить маски.
"Маски – это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть. Покупайте мыло и мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком", - подытожил он.