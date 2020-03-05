Миллиардер Мордашов передаст бизнес своим детям Основной владелец "Северстали" миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.



По его словам, уже сейчас он помогает наследникам подготовиться к ответственности. "В моих компаниях работают больше 140 000 человек, и я отвечаю за них. Мне надо думать о том, как сделать так, чтобы система оставалась стабильной после того, как она перейдет по наследству", — отметил предприниматель.



По словам А.Мордашова, он думает о создании фонда с "определенной моделью управления", которая позволит его детям участвовать в управлении бизнесом. Подробности бизнесмен раскрывать не стал.



В прошлом году он уже начал передачу части активов: сыновья Кирилл и Никита получили 65% в золотодобывающей компании Nordgold — стоимость пакета оценивается в 780 млн долл. Также они получили две трети пакета А.Мордашова в туроператоре TUI AG стоимостью 730 млн долл. Братья пока не приступили к управлению активами, поскольку еще учатся в университете в Москве, отметил А.Мордашов. Он допустил, что его сыновья начнут карьеру не в принадлежащих ему компаниях. Они должны набраться реального опыта работы на других людей, поскольку кумовство создает сложности в бизнесе, добавил бизнесмен.



МинПром



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